Холлс признал себя невиновным по мисдиминорному обвинению в небрежном обращении со смертоносным оружием. Судья Мэри Марлоу Соммер приняла это признание. Обвинение просило назначить условное наказание, которое является обвинительным приговором.
Адвокат Холлса Лиза Торрако утверждала, что приговор должен быть отсрочен. Торрако объяснила, что Холлс не контролировал, как отдельные люди соблюдают технику безопасности на съемочной площадке.
"По его мнению, он проверял наличие фиктивных патронов или холостых", - пояснила она. "Он, как и многие другие, чрезвычайно травмирован". Холлса "терзает" чувство вины, добавила она.
Торрако также подчеркнула, что Холлс пришел в суд раньше времени и признал себя невиновным, чтобы все могли двигаться дальше и начать переваривать случившееся.
Ассистент режиссера фильма Алека Болдуина «Rust» осужден убиство Халина Хатчинса
Дэйв Холлс был приговорен в пятницу после того, как признал себя виновным в неосторожном обращении с огнестрельным оружием, которое привело к смертельному выстрелу в кинооператора фильма Халин Хатчинс на съемочной площадке.
Холлс признал себя невиновным по мисдиминорному обвинению в небрежном обращении со смертоносным оружием. Судья Мэри Марлоу Соммер приняла это признание. Обвинение просило назначить условное наказание, которое является обвинительным приговором.
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