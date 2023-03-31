Выживший после взрыва на шоколадной фабрике в США, находясь в огне, упал в чан с шоколадом

23:48 2023-03-31

Женщина, извлеченная живой из-под обломков шоколадной фабрики в Пенсильвании после взрыва, в результате которого погибли семь коллег, говорит, что пламя охватило здание и ее руку, когда под ней провалился пол.

На этом все могло бы закончиться, если бы она не упала в чан с жидким шоколадом.

Темная жидкость потушила пылающую руку, но Патрисия Борхес сломала ключицу и обе пятки.

Следующие девять часов она провела, крича о помощи и ожидая спасения, пока пожарные боролись с адом, а над фабрикой R.M. Palmer Co. проносились вертолеты.

"Когда я начала гореть, я подумала, что это конец для меня", - сказала 50-летняя Борхес в эксклюзивном интервью агентству Ассошиэйтед Пресс со своей больничной койки в Вест-Рединге, штат Пенсильвания, в нескольких минутах езды от шоколадной фабрики, где она работала оператором. Следователи из Национального совета по безопасности на транспорте планировали допросить Борхес в пятницу.

В результате взрыва на фабрике "Р.М. Палмер" 24 марта погибли семь коллег Борхес и 10 получили ранения. Ведется расследование на федеральном уровне, на уровне штатов и на местном уровне. Причина взрыва не установлена, но федеральное агентство по безопасности на транспорте охарактеризовало его как взрыв природного газа.