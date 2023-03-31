Bittrex закрывает криптовалютную биржу в США из-за нормативной среды

В пятничном заявлении биржа сообщила, что средства клиентов находятся в безопасности и должны быть выведены до 30 апреля, а торговля для клиентов будет продолжаться до 14 апреля.



В заявлении также говорится, что биржа продолжит работу на своей платформе Bittrex Global, которая предназначена для трейдеров за пределами США.



Соучредитель и генеральный директор Bittrex Ричи Лай заявил в Twitter, что "экономически нецелесообразно" продолжать работу биржи в "текущих нормативных и экономических условиях США".