В пятничном заявлении биржа сообщила, что средства клиентов находятся в безопасности и должны быть выведены до 30 апреля, а торговля для клиентов будет продолжаться до 14 апреля.
В заявлении также говорится, что биржа продолжит работу на своей платформе Bittrex Global, которая предназначена для трейдеров за пределами США.
Соучредитель и генеральный директор Bittrex Ричи Лай заявил в Twitter, что "экономически нецелесообразно" продолжать работу биржи в "текущих нормативных и экономических условиях США".
Bittrex закрывает криптовалютную биржу в США из-за нормативной среды
Американская криптовалютная биржа Bittrex сегодня объявила о сворачивании своей деятельности в США.
В пятничном заявлении биржа сообщила, что средства клиентов находятся в безопасности и должны быть выведены до 30 апреля, а торговля для клиентов будет продолжаться до 14 апреля.
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