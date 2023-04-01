Певица Татьяна Буланова летом вновь собирается замуж

Татьяна Буланова не раз выходила замуж и разводилась. Но сейчас у эффектной 51-летней певицы появился новый молодой избранник - 34-летний бывший теннисист Валерий Руднев.

После ухода из большого спорта молодой человек начал заниматься бизнесом. Вскоре пара собирается пожениться.

Татьяна и Валерий смотрятся рядом очень гармонично. Певица признается, что ее избранник довольно ревнив, но утверждает, что поводов для ревности она ему не дает.

Свадьба пары, предположительно, состоится летом. Сейчас Татьяна Буланова продолжает заниматься творчеством и участвует в новом шоу, которое скоро будет показано по ТВ.

А Валерий вовсе не ревнует ее к профессиональной деятельности. Наоборот, он во всем поддерживает Татьяну и гордится тем, что она делает.