Оливковое масло, черника и грецкие орехи продлевают молодость

Грецкие орехи отличаются уникальными свойствами. Они ослабляют воспалительные процессы в головном мозге, тем самым стимулируя и поддерживая мыслительную активность.

О целительных свойствах оливкового масла немало сказано и написано. Это на самом деле уникальный природный продукт, который очень полезен для здоровья кожи.

Большое содержание мононенасыщенных жирных кислот в оливковом масле положительно влияет на здоровье сердца и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Что касается ягод черники, то они обладают мощными антиоксидантными свойствами. Известна способность антиоксидантов бороться со свободными радикалами, также они помогают восстановить возрастные окислительные повреждения, которые со временем происходят в организме.