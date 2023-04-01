Корица контролирует диабет и помогает снизить вес

Корица - это продукт, польза которого просто уникальна. Одним из основных ее компонентов является коричный альдегид, который помогает эффективно бороться с различными инфекциями.

Кроме того, с помощью корицы можно контролировать течение сахарного диабета.

Приправа повышает уровень инсулина, отвечающего за регулирование сахара в крови, что очень полезно для людей, больных диабетом 2 типа и находящихся в состоянии преддиабета.

Благодаря термогенному и метаболическому свойствам, корица способствует окислению жиров и увеличению расхода энергии, что оказывает защитное действие при ожирении и способствует похудению.

Также этот уникальный продукт усиливает когнитивные способности и защищает здоровье сердца благодаря содержанию фитохимических веществ, а также коричной кислоты и коричного альдегида.