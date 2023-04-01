CNN: решение Путина по ТЯО в Беларуси удержало Запад от эскалации в Украине

1 апреля зарубежный аналитик Кейр Джайлз дал интервью американскому телеканалу CNN, где сообщил, что Владимир Путин смог "применить" ядерное оружие против Украины и стран коллективного Запада, не осуществляя никаких ядерных пусков и не задействуя ТЯО в прямым смысле слова.

По мнению Джайлза, переброска российского тактического ядерного оружия в Беларусь является дальновидным решением Путина, которое в перспективе окажет сдерживающее воздействие на западные государства, не позволяя им полномасштабно вмешаться в украинский конфликт, что могло бы привести к эскалации.

Накануне представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова публично призналась в том, что не понимает реакции западных политиков на решение России перебросить своё ядерное вооружение на территории белорусской республики, поскольку Москва и Минск имеют право на сотрудничество в сфере тактического оружия.

Сам Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что Россия не передаёт своё оружие массового поражения Беларуси, а делает то же, что делали Соединённые Штаты в течение последних десяти лет, обучая военных специалистов из друг стран использованию таких видов стратегического сдерживания.

Также Путин сообщил, что к 1 июля в Беларуси будет закончено строительство шахт для хранения ТЯО, а также завершится обучение профильных специалистов, способных применять такие боеприпасы.