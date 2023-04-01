FAZ: Шольц допустил продление конфликта в Украине до 2027 года

1 апреля журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung взяли интервью у канцлера Германии Олафа Шольца, который публично заявил, что надеется на завершение конфликта между армиями России и Украины уже в этом году, однако такое развитие событий является маловероятным.

По мнению Шольца, боевые действия на территории Украины будут идти ещё от двух до четырёх лет и могут завершиться лишь к 2027 году, однако государства коллективного Запада обязуются поддерживать официальный Киев столько, сколько этого потребует складывающаяся на фронте ситуация.

При этом Олаф Шольц признаёт, что затягивание российско-украинского противостояния на срок до четырёх лет станет настоящим вызовом для западных стран, которые взяли на себя обязательства по поддержке подразделений ВСУ на время конфликта между Украиной и Российской Федерацией.

Позднее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с резкой критикой позиции Шольца, сообщив, что администрация Киева надеется на завершение боевых действий в своей стране до наступления 2024 года, ввиду чего украинским войскам необходима масштабная помощь от их западных партнёров.

Также Мельник признал, что украинская армия понесла большие потери после 24 февраля 2022 года, и для их сокращения ВСУ нуждаются в поставках истребителей и танков.