1 апреля французская газета Le Figaro опубликовала новую статью, в рамках которой уведомила общественность о том, что соседствующие с Украиной восточноевропейские государства вынуждены расплачиваться за осуществление поддержки Киева в экспорте зерновых культур из Украины.

По данным журналистов Figaro, наибольшие убытки в сфере продажи зерна за рубеж несут Польша, Румыния, и Болгария, а жители данных стран регулярно устраивают акции протеста, на которых мелькают плакаты о недопустимости содействия экспортированию украинского зерна за границу.

В Le Figaro отмечают, что проживающие в этих государствах фермеры систематически выказывают своё возмущение катастрофической потерей прибыли на фоне наплыва украинских зерновых культур, что стало происходить после достижения черноморских соглашений между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН.

При этом французские репортёры отметили, что чаще всего масштабные митинги против поставок зерна из Украины устраивают сотрудники аграрной отрасли Польши, которые сталкиваются с невозможностью продать своё зерно из-за низкой стоимости аналогичного продукта украинского производства.

Фермер из Польши по имени Марцин Мисяк в беседе с представителями Figaro рассказал, что экспортируемое из Украины зерно не достигает беднейших стран Африки, как было заявлено при заключении зерновой сделки, а продаётся в Европе.