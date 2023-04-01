1 апреля британское периодическое издание The Sun со ссылкой на инсайдеров сообщили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать лидером военно-политического блока НАТО после того, как данный пост покинет нынешний генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Известно, что Столтенберг возглавляет НАТО уже на протяжении девяти лет должен уволиться в сентябре нынешнего года, в то время как в последний раз нахождение политика на данном посту было продлено в марте 2022 года после начала российской спецоперации на территории Украины.

По данным газеты Sun, уже сейчас президенты некоторых государств коллективного Запада активно предлагают фон дер Ляйен занять кресло генсека Североатлантического альянса. В то же время нынешний лидер Европейской комиссии должна уйти в отставку с данной должности в 2024 году.

В то же время аналитики The Sun уверены, что администрация Лондона попытается заблокировать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен в случае, если она будет баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. В Sun отмечают, что для этого британское правительство обвинит фон дер Ляйен в малом опыте нахождения в должности министра обороны ФРГ.

Характерно, что традиционно Североатлантический альянс не инициирует выборы своего генсека, который выбирается на основании соглашения всех 30 государств-участников блока.