Утром 1 апреля журналисты американской газеты Associated Press со ссылкой на информатора рассказали, что экс-президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу будет предъявлено множество обвинений в сознательном подделывании документов делового типа. Отмечается, что одно из обвинений будет лежать в области уголовного делопроизводства.

Предполагается, что 4 апреля Трамп лично явится на заседание суда, где ему будут предъявлены официальные обвинения. Сам Дональд Трамп не распространялся о том, намеревается ли он явиться в здание суда или предпочтёт игнорировать требования представителей прокуратуры и правоохранительных органов.

Характерно, что ранее Дональд Трамп предупредил американскую общественность о том, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения, в связи с чем бывший глава государства призвал жителей США начать масштабные акции протеста по всей стране для демонстрации несогласия с курсом, выбранным Джо Байденом.

Ряд западных информагентств сходятся во мнении о том, что попытка обвинить и арестовать Трампа является прямым вмешательством в избирательный процесс, поскольку экс-президент намеревается попытаться переизбраться на новый срок в должности главы государства в 2024 году.

Также недавно Дональд Трамп заявил, что осуществляемая Байденом экономическая политика приведёт к началу новой Великой депрессии в Соединённых Штатах, о чём свидетельствуют новость о закрытии крупнейших в стране банков.