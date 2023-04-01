СБУ начали обыски в доме митрополита УПЦ Павла, обвинив его в связях с Россией

Утром 1 апреля наместник Киево-Печерской Лавры и по совместительству митрополит Украинской Православной церкви Павел сообщил, что сегодня сотрудники Службы безопасности Украины предъявили ему обвинения по двум статьям, в числе которых разжигание розни между представителями различных религиозных конфессией и сотрудничество с Россией.

По словам Павла, уже сейчас агенты СБУ начали осуществлять обыски в его домовладении, ссылаясь на законность предъявленных ему обвинений. В то же время митрополит УПЦ утверждает, что его обвинили в публичных проклятиях в адрес действующего в Украине правительства.

Известно, что накануне митрополит Павел критически высказался о гонениях на Украинскую православную церковь, обвинив в начале данной кампании Владимира Зеленского и Министерство культуры Украины. При этом Павел рассказал, что порядка 220 монахов Киево-Печерской Лавры незаконно выдворили из келий.

Святитель утверждает, что в последние несколько дней прихожане Лавры вынуждены спать в здании храма, поскольку они переживают, что сотрудники украинской полиции произведут рейдерский захват церкви для её передачи под контроль раскольнической Православной церкви Украины.

В текущую субботу сотрудник офиса Зеленского Михаил Подоляк публично признал, что он поддерживает программу по насильственной ликвидации УПЦ и хотел, чтобы данная организация прекратила своё существование в самом начале СВО.