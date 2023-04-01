Президент Молдавии Санду прибыла в Киев, встретившись с Зеленским

Утром 1 апреля Майя Санду опубликовала новый пост в социальных сетях, где рассказала, что сегодня она прибыла на территорию Киева с рабочим визитом, проведя встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Санду, вместе с коллегой из Украины она провела двухсторонние переговоры в здании его офиса на Банковой улице.

Майя Санду утверждает, что во время беседы с Зеленским лидеры двух стран обсудили сотрудничество между Молдавией и Украиной в сфере энергетической безопасности, также подняв вопрос необходимости модернизации критически важной социальной инфраструктуры в обоих государствах.

Кроме того, Санду рассказала, что выразила слова поддержки Владимиру Зеленскому, заявив, что народ Молдавии поддерживает украинскую армию во время её вооружённого конфликта с войсками России. Также Майя Санду уведомила общественность о намерениях Молдавии и Украины помогать друг другу на пути ко вступлению в Евросоюз.

Характерно, что ранее в пресс-службе Министерства обороны России заявили о намерениях подразделений ВСУ вторгнуться на территорию Приднестровской Молдавской республики, а позднее Министерство госбезопасности ПМР предотвратило покушение на жизнь главы страны Вадима Красносельского.

При этом Красносельский утверждает, что теракт в отношении него готовили лица, сотрудничавшие со Службой безопасности Украины. В то же время экс-советник Зеленского Алексей Арестович сказал, что украинские войска могут захватить Приднестровье за три дня, если такая просьба поступит от официальных властей Молдавии.