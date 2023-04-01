Мельник: ВСУ неспособны начать контрнаступление из-за дефицита западных танков

1 апреля заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства и экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник дал интервью журналистам газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, где публично заявил, что ВСУ не в состоянии начать новую контрнаступательную операцию из-за недостаточной подготовки.

По словам Мельника, для начала нового контрнаступления армии Украины Киеву необходимы поставки западных танков образца НАТО. При этом политик отметил, что в настоящий момент на балане ВСУ находится лишь от пятидесяти до шестидесяти подобных танков, которых не хватит для перелома ситуации на фронте.

Кроме того, Андрей Мельник утверждает, что предприятия военно-промышленного комплекса России в состоянии производить до десяти танков в сутки, сразу же приготавливая их для эксплуатации на поле боя, что не позволяет Украине догнать российские войска по количеству тяжёлой бронетехники.

При этом Мельник считает, что лидеры государств коллективного Запада должны проигнорировать все "красные линии", которые в Североатлантическом альянсе не хотят переступать для недопущения эскалации во взаимоотношениях с Россией. Мельник уверен, что западные державы должны передать Украине не только свои танки, но и истребители.

Характерно, что ранее Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, попросив местных депутатов о передаче боевой авиации Киеву. Позднее британский министр обороны Бен Уоллес рассказал, что ответил отказом на просьбу Зеленского.