Лидер «Ногу свело» Покровский назвал «хайпом» включение себя в список иноагентов

Утром субботы, 1 апреля вокалист музыкальной группы "Ногу свело" Максим Покровский опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что считает решение Министерства юстиции России о внесении его в список иностранных агентов "хайпом, который он не заказывал".

Покровский отмечает, что в 2023 году его имя фигурирует на всех новостных ресурсах, что способствует всплеску популярности артиста, однако в действительности музыкант признал, что не желал подобной известности среди общественности. Кроме того, Максим Покровский отметил, что накануне суд прекратил дело о дискредитации ВС РФ против него.

Известно, что ранее Покровский неоднократно высказывался в поддержку Украины после начала российской спецоперации, также распространяя сведения, направленные на очернение образа представителей вооружённых сил России. Кроме того, певец взаимодействовал с зарубежными структурами, собирая деньги для нужд Киева.

Сообщается, что Хорошевский суд Москвы прекратил делопроизводство в отношении Максима Покровского, ранее обвиняемого в дискредитации российской армии. Поводом для прекращения дела против музыканта послужило истечение срока давности совершённого правонарушения.

Согласно Административному Кодексу Российской Федерации, Покровскому грозила выплата штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.