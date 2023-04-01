Жена принца Гарри Меган Маркл выиграла суд у своей сестры

В последнее время герцоги Сассекские по судам ходят не реже, чем по светским раутам. В частности, принц Гарри был вызван в суд из-за тяжбы с таблоидом Daily Mail, а его жена Меган Маркл в качестве ответчика выступила на процессе по иску сводной сестры Саманты, сообщает Супер.ру.

Пока дело Гарри против журналистов лишь сдвигается с мертвой точки, его жена уже может похвастаться победой: суд штата Флорида признал ее невиновной.

Суть претензии сводной сестры Меган, 58-летней Саманты Маркл, в том, что та обвинила знаменитую родственницу в «явно ложных и злонамеренных заявлениях» во время ее скандального интервью Опре Уинфри в прошлом году.

Откровения герцогини о якобы трудном детстве, подчеркнула Саманта, ее ужасно унизили. Нанесенный самолюбию урон женщина оценила в $75 000.

Но этих денег она все равно не получит: ее иск судья Шарлин Эдвардс Ханиуэлл отклонила. Отметив, что слова Меган - ее личное мнение, потому не могут считаться ложными.

Ответчик просто выразил мнение о своем детстве, об отношениях со своими сводными братьями и сестрами, — цитирует постановление суда New York Post.

Издание, в свою очередь, напоминает: Меган во лжи обвиняют не впервые. Причем претензии по этому поводу к ней имели самые разные люди - от артиста мюзикла "Король Лев" до бывшей коллеги по телешоу.