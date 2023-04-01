Агроном-любитель объяснил, что лучше выбрать для расады: вермикулит или перлит

Указанные добавки нужны, чтобы улучшить состав почвы. Она становится рыхлой, воздушной, хорошо удерживает воду. Есть ли разница между вермикулитом и перлитом, и что лучше вносить?

Попробуем разобраться.

Перлит

Удерживает влагу в земле, она долго не просыхает. Хорошо разрыхляет почву, обеспечивая доступ воздуха к корням. Это же предотвращает гниение. Также перлит обойдется дешевле.

Вермикулит

Экологически безвредное вещество. Вермикулит не загорается, не поддается гниению, не тонет в воде, не разлагаем. Подходит для тяжелых плотных грунтов, делая их более воздушными, дышащими. При высыхании земля делится с растениями влагой и питательными элементами. Можно реже поливать рассаду.

Вывод: выбирать можно любую добавку, обе хороши и особой разницы между ними нет, кроме цены. Многие дачники совмещают вермикулит и перлит в одном грунте.