Ошпарь смородину кипятком: какая польза кустарнику от такого душа

Ошпаривание смородины весной, до момента набухания и распускания почек - один из популярных способов борьбы с мучнистой росой. Возбудитель болезни, грибок сферотека, зимует на поверхности коры в виде мицелия и плодовых тел.

После горячего душа основная часть спор и мицелия погибает. Бояться, что при процедуре от кипятка пострадают корни, не стоит: на открытом воздухе она быстро остывает, и не успевает повредить живые ткани кустарника.

Для большей эффективности в горячую воду можно добавить также медный купорос. Этот препарат будет действовать и после того, как вода уйдет: он уничтожит оставшиеся после кипятка споры и доступный мицелий грибков.

Концентрация - 300-500 г на 10 л. Высокая температура на качестве препарата не отражается.

Вместо ошпаривания можно использовать другой вариант: накрыть куст смородины большим полиэтиленовым мешком, под который поставить ведро с кипятком. Импровизированную тепличку оволочет горячий пар, и обработает кустарник. И вредители погибнут.