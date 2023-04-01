Минюст арестовал члена «White Lives Matter», обвиняемого в попытке поджога церкви

Прокуроры предъявили 20-летнему Айменну Пенни обвинения по одному пункту в злоумышленном использовании взрывчатых веществ и одному пункту в хранении разрушительного устройства.



Они утверждают, что 25 марта Пенни использовал бутылки с зажигательной смесью для нападения на церковь Community Church of Chesterland в Честерленде, штат Огайо, пытаясь сжечь церковь дотла.



Кливлендское отделение ФБР собрало информацию о том, что Пенни входил в группу White Lives Matter, которая придерживается расистских, пронацистских и гомофобных взглядов.