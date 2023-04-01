Опознаны 9 военнослужащих, погибших при крушении вертолета Black Hawk

Два вертолета Black Hawk выполняли "обычную учебную миссию", когда они разбились в среду вечером недалеко от Форта Кэмпбелл, штат Кентукки. Пять военнослужащих находились на борту одного из вертолетов, а четверо - на борту другого, когда произошло крушение.

"Это время большой печали для 101-й воздушно-десантной дивизии. Потеря этих солдат будет отзываться в наших подразделениях еще долгие годы", - сказал генерал-майор Джей Пи МакГи, командующий 101-й воздушно-десантной дивизией и Форт-Кэмпбелл.



"Сейчас время для скорби и исцеления. Вся дивизия и общество поддерживают семьи и друзей наших погибших солдат", - сказал МакГи.



Расследование авиакатастрофы проводит группа армейской авиационной безопасности из Форт-Рукера, штат Алабама.



Белый дом и Министерство обороны выразили свои соболезнования после катастрофы.