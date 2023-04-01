Начальник полиции Санкт-Петербурга Энтони Холлоуэй также сообщил, что отцу мальчика, 21-летнему Томасу Мосли, будут предъявлены два обвинения в убийстве первой степени в убийстве матери мальчика, 20-летней Пашун Джеффери, и их маленького сына Тейлена Мосли.
Поисковики, включая водолазные команды и офицеров, использующих беспилотники, интенсивно искали мальчика с тех пор, как тело его матери было обнаружено в их квартире в начале этой недели, а его самого нигде не было.
"Нам очень жаль, что все так закончилось", - сказал Холлоуэй на пресс-конференции в пятницу вечером.
По словам Холлоуэя, офицеры, искавшие малыша на озере в нескольких милях от жилого комплекса, заметили аллигатора "с каким-то предметом в пасти", который, как они быстро поняли, был телом ребенка. Они выстрелили в рептилию, которая бросила тело.
"Мы смогли извлечь тело Тейлен неповрежденным", - сказал шеф полиции. Аллигатор был подвергнут эвтаназии.
Тело малыша из Флориды найдено в пасти аллигатора после поисков
Тело двухлетнего мальчика из Флориды, которого начали лихорадочно искать после убийства его матери, было найдено в пятницу в озере в пасти аллигатора, сообщила полиция.
Начальник полиции Санкт-Петербурга Энтони Холлоуэй также сообщил, что отцу мальчика, 21-летнему Томасу Мосли, будут предъявлены два обвинения в убийстве первой степени в убийстве матери мальчика, 20-летней Пашун Джеффери, и их маленького сына Тейлена Мосли.
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