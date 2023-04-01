По данным Национальной метеорологической службы, более 28 миллионов человек на Юге и Среднем Западе находятся под наблюдением торнадо. Десятки торнадо были зарегистрированы на территории Арканзаса, Миссисипи, Айовы, Теннесси, Иллинойса и Висконсина, но точное число подтвержденных торнадо еще предстоит уточнить.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение в связи с сильной непогодой в пятницу и задействовала Национальную гвардию для оказания помощи правоохранительным органам штата и местным властям. Она сказала, что в Центральном Арканзасе из-за шторма был "значительный ущерб".
"Жители Арканзаса должны быть внимательны к погоде, так как штормы продолжаются", - написала Сандерс в Твиттере.
По меньшей мере один человек погиб в округе Пуласки, штат Арканзас, сообщила ABC News Маделин Робертс, пресс-секретарь окружного агентства по управлению чрезвычайными ситуациями. Смерть была зарегистрирована в городе Норт Литл Рок.
Между тем, более 50 человек по всему округу были госпитализированы, и ожидается, что это число будет расти, сказала Робертс. У нее нет информации о состоянии этих людей.
Последние новости о торнадо: 9 погибших, десятки раненых в 3 штатах
По меньшей мере девять человек погибли и десятки были госпитализированы после вспышки торнадо, прошедшей через Арканзас в пятницу вечером, сообщили местные власти каналу ABC News.
По данным Национальной метеорологической службы, более 28 миллионов человек на Юге и Среднем Западе находятся под наблюдением торнадо. Десятки торнадо были зарегистрированы на территории Арканзаса, Миссисипи, Айовы, Теннесси, Иллинойса и Висконсина, но точное число подтвержденных торнадо еще предстоит уточнить.
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