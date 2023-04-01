Израильская полиция смертельно ранила мужчину в святом месте Иерусалима

Палестинские верующие, находившиеся у входа в храм в субботу утром, рассказали, что полицейские выстрелили в мужчину не менее 10 раз после того, как он попытался помешать им преследовать женщину, направлявшуюся в священный комплекс.



Полиция сообщила, что убитый был 26-летний Мохаммед Аласиби из Хуры, арабской бедуинской деревни на юге Израиля. Деревенский совет призвал к тщательному расследованию его убийства и проведению всеобщей забастовки в субботу в знак протеста.



Через несколько часов после инцидента грязная каменная аллея, ведущая к мечети Аль-Акса, все еще была запятнана кровью.

Израильские арабские политики назвали Аласиби врачом, который недавно сдал экзамены и получил степень доктора медицины в Румынии. Они широко осудили его убийство и потребовали от израильской полиции обнародовать записи с камер наблюдения.