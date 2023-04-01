Творчество писателя Жюля Верна не оценили по достоинству при его жизни

Автор легендарных романов "Дети капитана Гранта", "Путешествие к центру Земли", "Вокруг света за 80 дней", "Двадцать тысяч лье под водой" и многих других считается вторым самым переводимым писателем в мире после Агаты Кристи.

Между тем при жизни он не имел творческого признания среди литераторов и литературных критиков. И это весьма его расстраивало.

Произведения Верна считались несерьезными и не оказывающими серьезного влияния на литературу. Но, несмотря на это, они приносили писателю весьма много денег.

Первостепенная заслуга в этом принадлежит издателю Пьеру-Жюлю Этцелю. Именно этот человек опубликовал первый роман Верна "Пять недель на воздушном шаре", после чего издавал все романы писателя вплоть до своей кончины.

С 1863 по 1905 год Жюль Верн написал 54 романа, которые были посвящены науке, истории, приключениям, путешествиям, новым технологиям и открытиям. Всего же писателем было создано 65 романов, но не все они были изданы при его жизни.