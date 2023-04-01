Китайский бизнесмен добивается освобождения под залог по делу о мошенничестве на $1 млрд

Адвокаты подали документы в федеральный суд Манхэттена, заявив, что Го Вэньгуй имеет право на освобождение под залог, как и другие богатые обвиняемые, которым в прошлом предоставлялась возможность выйти под залог.

Они также оспорили утверждения прокуроров о том, что он рискует скрыться, заявив, что он не оставит свою жену, с которой прожил 38 лет, и дочь, поскольку все трое просят убежища.



Мэдофф был на свободе в течение нескольких месяцев в конце 2008 и начале 2009 года, прежде чем его посадили в тюрьму после того, как он признал себя виновным в многомиллиардном мошенничестве.

Позже он был приговорен к 150 годам тюремного заключения и умер за решеткой.



Банкман-Фрид, 31 год, был арестован на Багамах в декабре в связи с тем, что прокурор назвал одним из крупнейших мошенничеств в американской истории.

Он согласился вернуться в США, где его освободили с GPS-мониторингом под залог в 250 миллионов долларов под личное поручительство после признания невиновности по обвинению в том, что он курировал масштабное криптовалютное мошенничество.