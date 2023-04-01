Ученые случайно обнаружили, что фотосинтез работает не совсем так, как мы думали

Фотосинтез - это процесс, с помощью которого растения, водоросли и некоторые бактерии превращают углекислый газ и воду в кислород и сахара для использования в качестве энергии.

Для этого организмы используют солнечный свет, чтобы окислить, или взять электроны у воды, и восстановить, или отдать электроны молекулам углекислого газа.

Эти химические реакции требуют фотосистем - белковых комплексов, содержащих хлорофилл, пигмент, который поглощает свет и придает листьям растений и водорослей зеленый цвет, - для передачи электронов между различными молекулами.



В новом исследовании, опубликованном 22 марта в журнале Nature, ученые использовали новый метод, известный как сверхбыстрая спектроскопия переходного поглощения, чтобы впервые изучить работу фотосинтеза на временном масштабе в одну квадриллионную долю секунды (0,000000000000001 секунду).

Изначально команда пыталась выяснить, как хиноны - кольцеобразные молекулы, которые могут похищать электроны во время химических процессов, - влияют на фотосинтез. Но вместо этого исследователи обнаружили, что электроны могут высвобождаться из фотосистем гораздо раньше в процессе фотосинтеза, чем ученые ранее считали возможным.