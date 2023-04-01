Новый закон штата Теннесси разрешает полицейским работать в частных школах

16:47 2023-04-01

В пятницу губернатор штата Теннесси Билл Ли подписал закон, позволяющий частным школам заключать контракты с местными правоохранительными органами, чтобы они могли нанимать школьных инспекторов, спустя несколько дней после стрельбы в Нэшвилле.

Губернатор-республиканец спокойно одобрил закон, не выступив с заявлением. Представитель Ли не сразу ответил на просьбу о комментарии. Закон вступает в силу немедленно.

Сторонники законопроекта заявили, что он был необходим для разъяснения законов, которые не позволяли частным школам сотрудничать с местными органами власти для найма офицеров школьных ресурсов. Теперь закон дает им такую возможность, но не делает это обязательным условием.

Ожидается, что в ближайшие дни Ли представит свои собственные предложения в ответ на стрельбу в школе "Ковенант". Однако на этой неделе он оставался практически вне поля зрения общественности после того, как объявил, что его жена, Мария, была близкой подругой Кэтрин Кунс, которая была в числе шести застреленных в понедельник утром.

Лидеры республиканцев сообщили журналистам, что на этой неделе Ли встречался с законодателями для обсуждения возможных законодательных и бюджетных предложений.