Новый закон штата Теннесси разрешает полицейским работать в частных школах

Губернатор-республиканец спокойно одобрил закон, не выступив с заявлением. Представитель Ли не сразу ответил на просьбу о комментарии. Закон вступает в силу немедленно.



Сторонники законопроекта заявили, что он был необходим для разъяснения законов, которые не позволяли частным школам сотрудничать с местными органами власти для найма офицеров школьных ресурсов. Теперь закон дает им такую возможность, но не делает это обязательным условием.



Ожидается, что в ближайшие дни Ли представит свои собственные предложения в ответ на стрельбу в школе "Ковенант". Однако на этой неделе он оставался практически вне поля зрения общественности после того, как объявил, что его жена, Мария, была близкой подругой Кэтрин Кунс, которая была в числе шести застреленных в понедельник утром.



Лидеры республиканцев сообщили журналистам, что на этой неделе Ли встречался с законодателями для обсуждения возможных законодательных и бюджетных предложений.