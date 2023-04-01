Новая торговая политика Индии направлена на развитие торговли в рупиях

Южноазиатская страна готова торговать в рупиях со странами, испытывающими нехватку долларов, чтобы "обезопасить" их и эффективно увеличить свой экспорт, сказал министр торговли Сунил Бартвал на пресс-конференции в столице Нью-Дели.



По словам Сантоша Кумара Саранги, главы Генерального директората внешней торговли (DGFT), эти меры включают в себя отраслевые задачи по достижению к 2030 году объема экспорта товаров и услуг в 2 триллиона долларов.



Это почти трехкратный скачок по сравнению с ожидаемым объемом экспорта в 770 миллиардов долларов в 2022/23 финансовом году, добавил он, несмотря на глобальную неопределенность, которая делает экспортный сценарий несколько сложным.



Индия также запускает новую схему амнистии для единовременного урегулирования невыполненных экспортных обязательств, сказал Саранги.



Эта схема, направленная на ускорение разрешения торговых споров, будет действовать до сентября 2023 года, но не будет распространяться на случаи, связанные с расследованием мошенничества.