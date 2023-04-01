Нью-Мексико увеличивает производство чили

16:49 2023-04-01

Нью-Мексико произвел более 53 000 тонн своей самой известной культуры в течение последнего вегетационного сезона, что означает, что больше перца чили попало в сальсу и на обеденные тарелки, чем в предыдущем году.

На этой неделе чиновники сельского хозяйства штата и федеральные чиновники озвучили последние цифры, когда губернатор Нью-Мексико подписал закон, согласно которому сладкий запах зеленого чили, жарящегося осенью, стал официальным ароматом штата.

Любовь Нью-Мексико к острому перцу имеет глубокие корни. Чили - один из официальных овощей штата, он изображен на автомобильных номерах и лежит в основе официального вопроса штата: "Красный или зеленый?".

В 2014 году штат даже принял собственную торговую марку и программу сертификации для защиты репутации и целостности своей фирменной культуры, подобно тому, как Айдахо сделал ставку на картофель, Мэн - на омаров, а Флорида - на свежие фрукты и соки.