Миннеаполис и штат договорились пересмотреть систему охраны правопорядка после Флойда

В прошлом году агентство опубликовало резкий отчет после того, как в ходе расследования было установлено, что полицейский департамент участвовал в расовой дискриминации на протяжении как минимум десяти лет. Городской совет одобрил соглашение при голосовании 11-0.

Вскоре после этого мэр Джейкоб Фрей и уполномоченный по правам человека штата Миннесота Ребекка Люсеро подписали соглашение.



"Соглашение само по себе не является изменением, но оно указывает четкий путь к нему", - сказал Фрей на пресс-конференции.



Лусеро сказала: "Это соглашение служит примером того, как города, полицейские управления и представители общественности по всей стране могут работать вместе для решения проблемы полицейской деятельности на расовой почве и укрепления общественной безопасности".



Агентство штата начало расследование вскоре после того, как Дерек Шовин, белый офицер полиции, стоял на коленях на шее Флойда в течение 9 с половиной минут 25 мая 2020 года, не обращая внимания на слабеющие мольбы чернокожего мужчины о том, что он не может дышать.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты по всему миру, заставила национальную общественность задуматься о расовой несправедливости и вынудила пересмотреть работу полицейского департамента Миннеаполиса.