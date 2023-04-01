Агат, найденный в центральной Индии, был почти идеально сферическим, около 6 дюймов в диаметре и светло-розового цвета.
Несмотря на свою красоту, камень "не имел особого значения", говорится в пресс-релизе Музея естественной истории от 29 марта. Так было до тех пор, пока Робин Хансен не отправился на выставку минералов.
Хансен, один из кураторов коллекции минералов, отправился во Францию вскоре после того, как в 2018 году выставил агат в музее.
"Когда я осматривал выставку, дилер показал мне агатизированное яйцо динозавра, которое было сферическим, имело тонкую кожуру и темный агат в центре", - сказал Хансен в релизе. "Это был тот самый момент, когда я подумал: Постойте-ка, это очень похоже на то, что мы только что выставили в музее!". Хансен решила поговорить с экспертами по динозаврам.
Она поговорила с палеонтологами, и они согласились, что агат был подходящего размера и формы, чтобы быть яйцом, а на камне были видны следы того, что когда-то он был прижат к другим шарообразным камням, как кладка яиц в гнезде, говорится в релизе.
Горный хрусталь пролежал в музее почти 2 века: потом выяснилось, что это не камень
В 1883 году то, что считалось декоративным кристаллическим драгоценным камнем, было занесено в каталог и помещено в коллекцию минералогии Музея естественной истории в Лондоне.
Агат, найденный в центральной Индии, был почти идеально сферическим, около 6 дюймов в диаметре и светло-розового цвета.
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