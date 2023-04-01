Представитель штата Мичиган Дэн Килди перенесет операцию по поводу рака

64-летний Килди сообщил, что у него диагностирована плоскоклеточная карцинома, которая была обнаружена врачами на очень ранней стадии, и что через несколько недель ему предстоит операция по ее удалению.



"Прогноз после операции и лечения отличный", - говорится в заявлении демократа из района Флинт. "Я собираюсь пройти через это. Я собираюсь победить рак".



Килди сказал, что врачи сообщили ему, что восстановление после операции может занять несколько недель. По его словам, его офис будет открыт, пока он будет отсутствовать в Конгрессе в течение некоторого времени.



Килди, который работает в Палате представителей США с 2013 года, входит в состав комитета по путям и средствам Палаты представителей, а также является членом бюджетного комитета.



Килди стал представлять 8-й округ Конгресса штата Мичиган в этом году после того, как в результате перекройки границ его родной город Флинт был переведен из 5-го округа. Он победил республиканского претендента Пола Юнга с перевесом в 10 процентных пунктов и выиграл переизбрание.