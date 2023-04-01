Антуан де Сент-Экзюпери известен не только благодаря своей знаменитой сказке «Маленький принц»

Писатель происходил из древнего, но обедневшего дворянского рода и имел дворянский титул - виконт (нечто среднее между графом и бароном). После смерти отца мальчик по полгода проводил в поместье у своей бабушки Трико.

Как и большинство талантливых людей, Антуан был левшой. В кругу семьи его ласково называли Тонио, а друзья дали ему прозвище Звездочет, так как мальчишка обожал небо, особенно ночное.

Свой первый полет на самолете Экзюпери совершил в 12 лет. Самолетом управлял польский летчик Габриэль Вроблевски, который в шутку предложил мальчишке прокатиться на самолете, не предполагая, что тот навсегда влюбится в авиацию.

В 1931 году Экзюпери выпустил книгу "Ночной полет", повествующую о приключениях отважных пилотов. Сразу после выхода роман выиграл французскую литературную премию "Фемина" и стал международным бестселлером.

Спустя два года после выхода его экранизировали, а итальянский композитор Луиджи Даллапиккола сочинил по его мотивам одноименную оперу.

В 1943 году в США Экзюпери опубликовал свою знаменитую сказку "Маленький принц" сразу на французском и английском языках. Она моментально стала бестселлером.

Прообразами его главных героев были реальные люди: маленький принц - сам писатель, роза - его любимая жена Консуэло, а загадочный лис - лучшая подруга Антуана Сильвия Рейнхардт.

За всю жизнь Экзюпери написал не так много - 7 больших и 15 малых работ, но заслуженно занял почетное место в плеяде самых выдающихся литераторов мира.

Он создал несколько изобретений для полетов и запатентовал их: метод для слепой посадки самолетов и приспособление для их посадки.

Самолет Антуана пропал во время разведки над оккупированной фашистами Франции 31 июля 1944 года. Предположительно, он был сбит врагами.

Обломки его самолета были обнаружены только в 2000 году.