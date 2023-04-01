Квир и транс-молодежь планируют выйти на улицы в 50 штатах на фоне анти-ЛГБТК нападок

"За день до того, как этот запрет был введен в действие, меня внезапно и без предупреждения уволили из медицинского учреждения, и мне пришлось искать встречи, чтобы все уладить", - рассказала Самира в интервью ABC News.



По ее словам, общенациональная волна политических и законодательных усилий по ограничению гендерно-утверждающего ухода за транссексуалами не только повлияла на ее доступ к уходу, но и на ее психическое здоровье.



"Это было тяжело, но наличие цели, возможность бороться с этим, стремление к этому - это здорово", - говорит Самира.



Она - одна из сотен протестующих, которые, как ожидается, пройдут в 50 штатах по всей стране в честь Международного дня видимости трансгендеров. Акцию возглавляет Queer Youth Assemble, молодежная некоммерческая организация, цель которой - принести "радость и автономию" сообществу гомосексуалистов и транссексуалов.



Queer Youth Assemble также собирает все больше подписей под списком требований, которые призывают запретить все формы конверсионной терапии, продолжить исследования здоровья транссексуалов, а также принять или кодифицировать правовую защиту от дискриминации для ЛГБТК.