Квир и транс-молодежь планируют выйти на улицы в 50 штатах на фоне анти-ЛГБТК нападок

16:54 2023-04-01

Через несколько месяцев после того, как Самира, 16-летняя трансгендерная девушка из Флориды, начала принимать гормоны, подтверждающие пол, запрет медицинского совета Флориды на медицинское обслуживание трансгендерной молодежи остановил ее на ее пути.

"За день до того, как этот запрет был введен в действие, меня внезапно и без предупреждения уволили из медицинского учреждения, и мне пришлось искать встречи, чтобы все уладить", - рассказала Самира в интервью ABC News.

По ее словам, общенациональная волна политических и законодательных усилий по ограничению гендерно-утверждающего ухода за транссексуалами не только повлияла на ее доступ к уходу, но и на ее психическое здоровье.

"Это было тяжело, но наличие цели, возможность бороться с этим, стремление к этому - это здорово", - говорит Самира.

Она - одна из сотен протестующих, которые, как ожидается, пройдут в 50 штатах по всей стране в честь Международного дня видимости трансгендеров. Акцию возглавляет Queer Youth Assemble, молодежная некоммерческая организация, цель которой - принести "радость и автономию" сообществу гомосексуалистов и транссексуалов.

Queer Youth Assemble также собирает все больше подписей под списком требований, которые призывают запретить все формы конверсионной терапии, продолжить исследования здоровья транссексуалов, а также принять или кодифицировать правовую защиту от дискриминации для ЛГБТК.