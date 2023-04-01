"За день до того, как этот запрет был введен в действие, меня внезапно и без предупреждения уволили из медицинского учреждения, и мне пришлось искать встречи, чтобы все уладить", - рассказала Самира в интервью ABC News.
По ее словам, общенациональная волна политических и законодательных усилий по ограничению гендерно-утверждающего ухода за транссексуалами не только повлияла на ее доступ к уходу, но и на ее психическое здоровье.
"Это было тяжело, но наличие цели, возможность бороться с этим, стремление к этому - это здорово", - говорит Самира.
Она - одна из сотен протестующих, которые, как ожидается, пройдут в 50 штатах по всей стране в честь Международного дня видимости трансгендеров. Акцию возглавляет Queer Youth Assemble, молодежная некоммерческая организация, цель которой - принести "радость и автономию" сообществу гомосексуалистов и транссексуалов.
Queer Youth Assemble также собирает все больше подписей под списком требований, которые призывают запретить все формы конверсионной терапии, продолжить исследования здоровья транссексуалов, а также принять или кодифицировать правовую защиту от дискриминации для ЛГБТК.
Квир и транс-молодежь планируют выйти на улицы в 50 штатах на фоне анти-ЛГБТК нападок
Через несколько месяцев после того, как Самира, 16-летняя трансгендерная девушка из Флориды, начала принимать гормоны, подтверждающие пол, запрет медицинского совета Флориды на медицинское обслуживание трансгендерной молодежи остановил ее на ее пути.
"За день до того, как этот запрет был введен в действие, меня внезапно и без предупреждения уволили из медицинского учреждения, и мне пришлось искать встречи, чтобы все уладить", - рассказала Самира в интервью ABC News.
-
17:12
Иван Ободов
Китайский убийца, утверждавший, что ел своих жертв, приговорен к 16 месяцам тюрьмы
Мужчина из Лафарджвилля, штат Нью-Йорк, который назвал себя "китайским зодиакальным убийцей" в десятках писем с угрозами, разосланных в несколько штатов на северо-востоке, был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения.
-
17:10
Иван Ободов
В Миннесоте отменен возрастной минимум в 21 год для получения разрешения на ношение оружия
Федеральный судья в пятницу отменил закон штата Миннесота, требующий, чтобы человеку исполнился 21 год до получения разрешения на публичное ношение оружия, признав его нарушающим право на ношение оружия согласно Второй поправке к Конституции США.
-
17:08
Иван Ободов
Число погибших мигрантов в Канаде достигло 8, после того как были найдены еще два тела
В пятницу были найдены тела еще двух мигрантов, погибших при попытке пересечь границу Канады с США, в результате чего число погибших достигло восьми человек, включая двух детей, сообщила полиция территории могавков Аквесасне.
-
17:08
Иван Ободов
Житель Нью-Йорка получил 22 года тюрьмы за убийство китайского иммигранта
Мужчина из Нью-Йорка, который признал себя виновным в непредумышленном убийстве и преступлении на почве ненависти в убийстве китайского иммигранта в 2021 году, был приговорен к 22 годам тюремного заключения, сообщили власти.
-
17:07
Иван Ободов
Закрытие школ распространяется в стареющей Японии
Когда Эйта Сато и Аои Хоси шли на церемонию вручения дипломов в младшей школе, их шаги эхом отдавались в полированных залах, некогда переполненных и шумных учениками. 76-летняя школа навсегда закроет свои двери, когда в пятницу закончится учебный год.
-
-
17:03
Иван Ободов
Алекс Мердуг, убийца жены и сына, будет находиться под охраной в тюрьме
Руководство тюрьмы Южной Каролины приняло решение оставить бывшего адвоката и осужденного убийцу Алекса Мердо в специальном защитном блоке, поскольку он начинает отбывать пожизненное заключение за убийство жены и сына.