Израиль выдвинул обвинения в терроризме против двух поселенцев в нападении на Хувару

Подозреваемые входили в группу, которая во время еврейского праздника Пурим 6 марта напала на автомобили и их пассажиров в Хуваре, сообщила служба внутренней безопасности Израиля Шин Бет.



По ее данным, двум мужчинам, обоим около 20 лет, были предъявлены обвинения в суде Центрального округа в нанесении тяжких телесных повреждений, к которым прокуроры добавили терроризм, и вандализме.



26 февраля в Хуваре произошли беспорядки, устроенные поселенцами в отместку за убийство двух израильских братьев палестинским стрелком, когда они проезжали мимо на машине.

Местный палестинец был застрелен, а десятки машин и домов были подожжены во время беспорядков, в связи с которыми Израиль провел несколько арестов.



Эти инциденты омрачили организованную Иорданией встречу израильских и палестинских чиновников по безопасности, призванную успокоить Западный берег.

Более поздний комментарий крайне правого израильского министра о том, что Хувара должна быть "стерта с лица земли", только усилил обеспокоенность Запада.