Вкладчики забрали еще 126 миллиардов долларов из банков США

16:56 2023-04-01

Вкладчики вывели из американских банков еще 126 миллиардов долларов за неделю, закончившуюся 22 марта, согласно новым данным Федеральной резервной системы. На этот раз отток средств произошел из крупнейших учреждений страны.

По данным ФРС, крупнейшие 25 банков потеряли 90 миллиардов долларов с учетом сезонной корректировки. Более мелкие банки, которые на предыдущей неделе подверглись массовому изъятию средств после того, как регулирующие органы конфисковали региональные кредиторы Silicon Valley Bank и Signature Bank, смогли стабилизировать свой отток. Они фактически вернули себе 6 млрд долларов с учетом сезонной корректировки.

Общий объем депозитов в отрасли упал до 17,3 трлн долларов, что на 4,4% меньше, чем на той же неделе год назад. Это самый низкий уровень с июля 2021 года.

Новые цифры подтверждают некоторые тенденции, которые уже были налицо. Депозиты снижались во всех банках до провала в Силиконовой долине, падая каждый из первых двух месяцев этого года. В четвертом квартале 2022 года объем депозитов во всех банках также сократился на 5% в годовом исчислении.

Многие наблюдатели связывают этот общеотраслевой сдвиг с давлением, оказываемым агрессивной кампанией Федеральной резервной системы по снижению инфляции.