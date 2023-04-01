Вкладчики забрали еще 126 миллиардов долларов из банков США

По данным ФРС, крупнейшие 25 банков потеряли 90 миллиардов долларов с учетом сезонной корректировки. Более мелкие банки, которые на предыдущей неделе подверглись массовому изъятию средств после того, как регулирующие органы конфисковали региональные кредиторы Silicon Valley Bank и Signature Bank, смогли стабилизировать свой отток. Они фактически вернули себе 6 млрд долларов с учетом сезонной корректировки.



Общий объем депозитов в отрасли упал до 17,3 трлн долларов, что на 4,4% меньше, чем на той же неделе год назад. Это самый низкий уровень с июля 2021 года.



Новые цифры подтверждают некоторые тенденции, которые уже были налицо. Депозиты снижались во всех банках до провала в Силиконовой долине, падая каждый из первых двух месяцев этого года. В четвертом квартале 2022 года объем депозитов во всех банках также сократился на 5% в годовом исчислении.



Многие наблюдатели связывают этот общеотраслевой сдвиг с давлением, оказываемым агрессивной кампанией Федеральной резервной системы по снижению инфляции.