Алекс Мердуг, убийца жены и сына, будет находиться под охраной в тюрьме

Эксперты по психическому здоровью и тюремные эксперты решили, что Мердо должен находиться под защитой после того, как они изучили его дело, включая огромный общественный резонанс, который оно вызвало, а также психиатрические и другие тесты, говорится в пресс-релизе Департамента исправительных учреждений штата в пятницу.



В защитном блоке содержатся 28 заключенных, каждый из которых имеет свою собственную камеру и пользуется теми же привилегиями, что и другие заключенные. Представители тюремной администрации заявили, что не разглашают местонахождение блока по соображениям безопасности.



Мердо был осужден за убийство своей жены и младшего сына в июне 2021 года в доме семьи в округе Коллетон. Следователи заявили, что после убийства Мердо привел себя в порядок, выбросил оружие и навестил больную мать, а затем вернулся домой и позвонил в службу 911, чтобы сообщить о смерти,



Адвокаты защиты обжалуют приговор и пожизненное заключение Мердо. Мердо утверждает, что он невиновен, и говорит, что нет прямых улик, связывающих его с убийствами.