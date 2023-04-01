Высокая инфляция еще больше повышает уровень бедности в Аргентине

17:05 2023-04-01

Один из самых высоких в мире уровней инфляции затрудняет сведение концов с концами в Аргентине, где в конце прошлого года почти четыре из каждых 10 человек были бедными, показали официальные данные в четверг.

Уровень бедности вырос до 39,2% населения во второй половине 2022 года, что на три процентных пункта больше, чем за первые шесть месяцев года, сообщило национальное статистическое агентство Аргентины INDEC. Среди детей в возрасте до 15 лет уровень бедности вырос более чем на три процентных пункта до 54,2%.

В бедном районе столицы Аргентины тем, кто держит столовую, не нужна статистика, чтобы рассказать о том, что они видят на фоне экономики, охваченной инфляцией, которая в прошлом году достигла 94,8%.

"Нищеты стало больше, чем раньше", - говорит Грасиэла Гамарра, управляющая столовой в районе Фрага, которая раздает более 800 порций еды каждый будний день.

"После пандемии все стало еще хуже", - сказала она. "У большинства работа ненадежная, у них нет постоянного места работы, чтобы можно было сказать, что они уверены в том, сколько они будут зарабатывать каждый месяц".

Роза Геррера, 76 лет, была одной из тех, кто недавно днем пришел в суповую кухню со своим пластиковым контейнером, чтобы получить еду