Высокая инфляция еще больше повышает уровень бедности в Аргентине

Уровень бедности вырос до 39,2% населения во второй половине 2022 года, что на три процентных пункта больше, чем за первые шесть месяцев года, сообщило национальное статистическое агентство Аргентины INDEC. Среди детей в возрасте до 15 лет уровень бедности вырос более чем на три процентных пункта до 54,2%.



В бедном районе столицы Аргентины тем, кто держит столовую, не нужна статистика, чтобы рассказать о том, что они видят на фоне экономики, охваченной инфляцией, которая в прошлом году достигла 94,8%.



"Нищеты стало больше, чем раньше", - говорит Грасиэла Гамарра, управляющая столовой в районе Фрага, которая раздает более 800 порций еды каждый будний день.



"После пандемии все стало еще хуже", - сказала она. "У большинства работа ненадежная, у них нет постоянного места работы, чтобы можно было сказать, что они уверены в том, сколько они будут зарабатывать каждый месяц".



Роза Геррера, 76 лет, была одной из тех, кто недавно днем пришел в суповую кухню со своим пластиковым контейнером, чтобы получить еду