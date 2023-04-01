Нападение Джаррода Пауэлла на 61-летнего Ма в районе Восточного Гарлема на Манхэттене стало одним из целого ряда нападений на американцев азиатского и тихоокеанского происхождения по всей территории США.
Перед смертью Ма восемь месяцев находился в коме. На полицейской видеозаписи нападения, совершенного в апреле 2021 года, видно, что одинокий мужчина сбил Ма с ног сзади и нанес несколько ударов ногой по голове.
В январе Пауэлл признал себя виновным в непредумышленном убийстве первой степени как преступлении на почве ненависти, говорится в заявлении окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, в котором сообщается, что 51-летний преступник был приговорен к 22 годам тюремного заключения.
"Смерть г-на Ма стала результатом отвратительного нападения на расовой почве", - сказал Брэгг. "Никто не должен бояться, что ему может угрожать опасность из-за его происхождения".
Ма был кондитером, который приехал в США со своей женой за два года до нападения, сообщили американские СМИ.
Офис Брэгга сказал, что Пауэлл признал в своем заявлении, что он выбрал Ма из-за его азиатского происхождения. Управление сообщило, что в настоящее время у него 39 открытых дел, связанных с преступлениями на почве ненависти к азиатам.
Житель Нью-Йорка получил 22 года тюрьмы за убийство китайского иммигранта
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Нападение Джаррода Пауэлла на 61-летнего Ма в районе Восточного Гарлема на Манхэттене стало одним из целого ряда нападений на американцев азиатского и тихоокеанского происхождения по всей территории США.
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