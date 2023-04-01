Число погибших мигрантов в Канаде достигло 8, после того как были найдены еще два тела

Тела шести человек, описанных как члены двух семей румынского и индейского происхождения, были найдены в четверг в болотистой местности на реке Святого Лаврентия, которая образует границу между Канадой и США.



Начальник полиции Аквезасне Мохавк Шон Дулуд сказал, что власти все еще ищут мужчину, которого зовут Кейси Оукс, 30 лет, и которого в последний раз видели в среду управляющим лодкой, найденной рядом с телами.



Полицейский вертолет заметил два последних тела в воде.



"В общей сложности восемь тел были извлечены из воды. Предполагается, что все они пытались незаконно проникнуть в США из Канады", - сказал Дулуд.



Ребенок, обнаруженный в пятницу, был гражданином Канады и членом румынской семьи, сказал Дулуд. Также было найдено тело взрослой женщины, предположительно гражданки Индии.



Дулуд сказал, что он не знает, жив Оукс или нет, добавив, что он представляет интерес.