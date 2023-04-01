Число погибших мигрантов в Канаде достигло 8, после того как были найдены еще два тела

17:08 2023-04-01

В пятницу были найдены тела еще двух мигрантов, погибших при попытке пересечь границу Канады с США, в результате чего число погибших достигло восьми человек, включая двух детей, сообщила полиция территории могавков Аквесасне.

Тела шести человек, описанных как члены двух семей румынского и индейского происхождения, были найдены в четверг в болотистой местности на реке Святого Лаврентия, которая образует границу между Канадой и США.

Начальник полиции Аквезасне Мохавк Шон Дулуд сказал, что власти все еще ищут мужчину, которого зовут Кейси Оукс, 30 лет, и которого в последний раз видели в среду управляющим лодкой, найденной рядом с телами.

Полицейский вертолет заметил два последних тела в воде.

"В общей сложности восемь тел были извлечены из воды. Предполагается, что все они пытались незаконно проникнуть в США из Канады", - сказал Дулуд.

Ребенок, обнаруженный в пятницу, был гражданином Канады и членом румынской семьи, сказал Дулуд. Также было найдено тело взрослой женщины, предположительно гражданки Индии.

Дулуд сказал, что он не знает, жив Оукс или нет, добавив, что он представляет интерес.