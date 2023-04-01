Тела шести человек, описанных как члены двух семей румынского и индейского происхождения, были найдены в четверг в болотистой местности на реке Святого Лаврентия, которая образует границу между Канадой и США.
Начальник полиции Аквезасне Мохавк Шон Дулуд сказал, что власти все еще ищут мужчину, которого зовут Кейси Оукс, 30 лет, и которого в последний раз видели в среду управляющим лодкой, найденной рядом с телами.
Полицейский вертолет заметил два последних тела в воде.
"В общей сложности восемь тел были извлечены из воды. Предполагается, что все они пытались незаконно проникнуть в США из Канады", - сказал Дулуд.
Ребенок, обнаруженный в пятницу, был гражданином Канады и членом румынской семьи, сказал Дулуд. Также было найдено тело взрослой женщины, предположительно гражданки Индии.
Дулуд сказал, что он не знает, жив Оукс или нет, добавив, что он представляет интерес.
Число погибших мигрантов в Канаде достигло 8, после того как были найдены еще два тела
В пятницу были найдены тела еще двух мигрантов, погибших при попытке пересечь границу Канады с США, в результате чего число погибших достигло восьми человек, включая двух детей, сообщила полиция территории могавков Аквесасне.
Тела шести человек, описанных как члены двух семей румынского и индейского происхождения, были найдены в четверг в болотистой местности на реке Святого Лаврентия, которая образует границу между Канадой и США.
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