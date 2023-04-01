Постановление окружного судьи США Кэтрин Менендес в Сент-Поле является последним в серии юридических поражений мер штатов по контролю за оружием после решения Верховного суда США в прошлом году, расширившего права на оружие по всей стране.
Минимальный возраст в 21 год, введенный в штате как часть закона о контроле за оружием 2003 года, был оспорен в судебном процессе 2021 года тремя группами по защите прав на оружие - Minnesota Gun Owners Caucus, Firearms Policy Coalition и Second Amendment Foundation - и тремя частными лицами.
"Это громкая победа для 18-20-летних взрослых, которые хотят воспользоваться своим конституционным правом на ношение оружия", - сказал в своем заявлении Брайан Страузер, председатель Minnesota Gun Owners Caucus.
Офис губернатора Миннесоты Тима Вальца, демократа, и Департамент общественной безопасности штата, который указан в иске в качестве ответчика, не сразу ответили на просьбу о комментарии.
В Миннесоте отменен возрастной минимум в 21 год для получения разрешения на ношение оружия
Федеральный судья в пятницу отменил закон штата Миннесота, требующий, чтобы человеку исполнился 21 год до получения разрешения на публичное ношение оружия, признав его нарушающим право на ношение оружия согласно Второй поправке к Конституции США.
Постановление окружного судьи США Кэтрин Менендес в Сент-Поле является последним в серии юридических поражений мер штатов по контролю за оружием после решения Верховного суда США в прошлом году, расширившего права на оружие по всей стране.
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