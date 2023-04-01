46-летний Джесси Бартлетт доставил тревожные письма в период с апреля 2021 года по май 2022 года в различные населенные пункты Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Нью-Гэмпшира, Вермонта и округа Колумбия. Его послания получали частные предприятия, молельные дома, средства массовой информации и правительственные учреждения, включая Белый дом.
В своих письмах Бартлетт утверждал, что убьет своих предполагаемых жертв и съест их плоть. Он также угрожал убить других людей, включая неназванного водителя автобуса.
Помимо того, что Бартлетт называл себя "китайским зодиакальным убийцей" - предположительно, подражая прозвищу калифорнийского убийцы 1960-х годов, который, как было доказано, действительно убивал своих жертв - Бартлетт подписывал некоторые свои письма как "Алейстер Кроули", очевидно, ссылаясь на покойного британского оккультиста. Во время обыска дома следователи установили, что он увлекался черной магией.
Китайский убийца, утверждавший, что ел своих жертв, приговорен к 16 месяцам тюрьмы
Мужчина из Лафарджвилля, штат Нью-Йорк, который назвал себя "китайским зодиакальным убийцей" в десятках писем с угрозами, разосланных в несколько штатов на северо-востоке, был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения.
46-летний Джесси Бартлетт доставил тревожные письма в период с апреля 2021 года по май 2022 года в различные населенные пункты Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Нью-Гэмпшира, Вермонта и округа Колумбия. Его послания получали частные предприятия, молельные дома, средства массовой информации и правительственные учреждения, включая Белый дом.
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