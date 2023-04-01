Китайский убийца, утверждавший, что ел своих жертв, приговорен к 16 месяцам тюрьмы

46-летний Джесси Бартлетт доставил тревожные письма в период с апреля 2021 года по май 2022 года в различные населенные пункты Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Нью-Гэмпшира, Вермонта и округа Колумбия. Его послания получали частные предприятия, молельные дома, средства массовой информации и правительственные учреждения, включая Белый дом.



В своих письмах Бартлетт утверждал, что убьет своих предполагаемых жертв и съест их плоть. Он также угрожал убить других людей, включая неназванного водителя автобуса.



Помимо того, что Бартлетт называл себя "китайским зодиакальным убийцей" - предположительно, подражая прозвищу калифорнийского убийцы 1960-х годов, который, как было доказано, действительно убивал своих жертв - Бартлетт подписывал некоторые свои письма как "Алейстер Кроули", очевидно, ссылаясь на покойного британского оккультиста. Во время обыска дома следователи установили, что он увлекался черной магией.