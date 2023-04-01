Папа Ивана Урганта обнародовал размер своей пенсии

Андрей Ургант рассказал, что его пенсии в размере 18 500 рублей хватает только на оплату коммунальных услуг. Хотя рабочий стаж актера измеряется 40 годами - он активно трудился в актерской профессии с 20 до 60 лет.

Тем не менее отец Ивана Урганта не бедствует. Он и сегодня работает как индивидуальный предприниматель, поэтому в деньгах мужчина не нуждается.

Его доход позволяет ему обеспечить безбедную жизнь, а на свою пенсию, по его собственному признанию, он не надеется.

При этом Андрей Ургант относит себя к представителям среднего российского класса. Артист театра и кино считает, что живет вполне достойно.