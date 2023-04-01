Груша считается очень капризным деревом

При выращивании груши нужно учитывать несколько моментов. Ее корневая система находится довольно глубоко.

Поэтому в низине дерево будет плохо расти, а если грунтовые воды залегают очень высоко, то корни могут сгнить.

Лучшее место для груши - возвышенная южная сторона участка. В тени ее категорически не рекомендуется сажать, иначе будут плохо закладываться цветковые почки, измельчают листья, а само дерево будет вытягиваться.

Также ей противопоказана щелочная почва - из нее растение не сможет усваивать питательные вещества, будет болеть хлорозом и плохо переносить зиму. Лучше посадить грушу на слабокислой или нейтральной почве.

Поскольку груша неустойчива к морозам, ее нужно береч от заморозков. Южные сорта перед холодами желательно подкормить фосфорными удобрениями, замульчировать и забросать сверху снегом.

Дерево нельзя высаживать рядом с рябиной, вишней, черешней и можжевельником, иначе оно будет плохо расти.