Не растет петуния: как узнать причину и все исправить

Петунии дали дружные всходы, а потом неожиданно стали чахнуть? Из-за чего цветок вдруг перестал радовать? Причины могут быть разными.

Не та почва

Наиболее распространенная причина - не тот или плохой грунт. Субстрат должен быть темным, с большим содержанием торфа. Кроме того, в него нужно добавить чистого речного песка и вермикулита (все в равных частях).

Если петуния стала чахнуть, первым делом нужно цветок пересадить в правильный грунт. Переезд рассада перенесет хорошо. Порою уже этого достаточно, чтобы растение вновь окрепло.

Сохнут корни

После появления всходов корешки петунии еще пару-тройку дней находятся на поверхности. Если пленка, которой накрывают емкость с посаженными семенами до момента их всходов, просто убрать, они станут сохнуть.

Потому, как только появятся всходы, к основанию растения надо подсыпать землю. А вермикулит в субстрате будет наполнять их влагой.

Мало света

В таком случае всходы все время тянутся к свету, и стебель вытягивается, тончает. В итоге ростки полегают, потому что не могут удерживать вес листьев. Чтобы исправить положение, нужно досвечивать рассаду. Можно даже лампочкой светодиодного света.

Обильные поливы

Излишек влаги, к тому же если еще и почву не рыхлить, тоже не лучшим образом сказывается на здоровье цветка. К тому же он может еще и стоять на прохладном подоконнике - все это способствует появлению черной ножки.

Чтобы не допускать этого, петунию нужно держать в тепле, помещение проветривать. Под емкость с рассадой подстелить ткань.

Плохие семена

По этой причине растение погибает редко - оно просто не всходит.