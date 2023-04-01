Психолог Самбурский объяснил, почему люди часто срываются на своих близких

Когда люди постоянно находятся под давлением, им бывает сложно сдерживаться. Загонять эмоции внутрь тоже не выход: злость и раздражение будут накапливаться.

Как разбираться с такой проблемой экологично? Это объяснил психолог московской «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский, сообщает Рамблер.

По словам специалиста, запретить себе злиться бессмысленно, потому что отрицательные эмоции можно сравнить с двигателем. В диалоге к тому же участвуют как минимум двое. И, если отношения токсичны, а собеседник груб и не ощущает границ, это вряд ли даст результат.

Злость становится проблемой, если она неконтролируема. Причина, из-за которой люди задевают чувства своих близких, заключается как раз в плохом контроле чувств, — объяснил психолог.

Он советует: если не получается злиться экологично, лучше уйти, чтобы избежать конфликта. Чтобы сделать это вовремя, пока не закипело, надо изучать свои эмоции, чтобы определить, какой фактор оказывается провоцирующим.

Не исключено, что в случае постоянных злости и раздражительности причина не в ритме жизни либо людском непонимании. Если самостоятельно не получается справиться, лучше обратиться к специалистам. Возможно, что дело в депрессии, тревожных расстройствах. В таком случае самокопание на свет не выведет.