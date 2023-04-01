Петрушка может быть опасной для беременных женщин

Петрушка считается очень полезной благодаря содержащимся в ней минералам и витаминам А, В, С, Е и К. Эти полезные элементы помогают организму нормально функционировать.

Но масло петрушки, содержащееся в ее семенах и во всем растении, обладает абортивным эффектом. Поэтому зелень несет опасность беременным женщинам.

Если беременная будет употреблять в пищу петрушку, это может помешать эмбриону на ранних сроках беременности закрепиться в полости матки. А на поздних сроках беременности употребление петрушки может привести к преждевременным родам.

Кроме того, петрушка опасна для страдающих проблемами с почками, людям с переизбытком калия в крови и тем, у кого в организме есть тромбы. Содержащиеся в этой зелени вещества ослабляют действие коагулянтов и усугубляют эти заболевания.