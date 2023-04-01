Брусника способна вылечить многие заболевания

Бруснику заслуженно называют "ягодой бессмертия". В ней содержатся витамины сразу нескольких групп - А, В, Е, С, также много магния, калия, марганца и железа.

Брусничный морс помогает при головных болях и эффективно снижает температуру при простудах. А лечебные отвары из листьев этой ягоды обладают многими полезными свойствами: тонизируют, успокаивают, помогает в заживлении ран и оказывают противовоспалительное действие.

Настой из ее листьев применяют в качестве мочегонного средства при болезнях печени и почек. Также эта ягода характеризуется большой питательной ценностью, хотя в ней совсем мало калорий.

С ее помощью можно укрепить сердце, улучшить работу органов зрения и кишечника, предупредить развитие онкологических заболеваний и атеросклероза. А еще брусника обладает мощным антиоксидантным действием.