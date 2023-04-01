1 человек погиб, десятки ранены в результате обрушения крыши театра, когда торнадо пронесся по штату Иллинойс

По сообщениям СМИ, обрушение произошло в театре "Аполло" в Белвидере во время концерта хэви-метал. Белвидер расположен примерно в 70 милях (113 км) к северо-западу от Чикаго.



По словам начальника пожарной службы Белвидера Шона Шадла, 260 человек находились в концертном зале, когда обрушилась крыша.



Он сказал, что спасатели также спасли человека из лифта и были вынуждены бороться с упавшими линиями электропередач за пределами театра.



Полицейское управление Белвидера сообщило, что звонки из театра начали поступать в 7.48 вечера.



На сцене театра выступали дэт-метал группы Morbid Angel, Revocation и Skeletal Remains, сообщает CBS News.



"Хаос. Абсолютный хаос", - сказал начальник полиции Белвидера Шейн Вуди.



"Все пытались покинуть заведение через пожарную дверь", - сказал один из свидетелей NBC 5.