По сообщениям СМИ, обрушение произошло в театре "Аполло" в Белвидере во время концерта хэви-метал. Белвидер расположен примерно в 70 милях (113 км) к северо-западу от Чикаго.
По словам начальника пожарной службы Белвидера Шона Шадла, 260 человек находились в концертном зале, когда обрушилась крыша.
Он сказал, что спасатели также спасли человека из лифта и были вынуждены бороться с упавшими линиями электропередач за пределами театра.
Полицейское управление Белвидера сообщило, что звонки из театра начали поступать в 7.48 вечера.
На сцене театра выступали дэт-метал группы Morbid Angel, Revocation и Skeletal Remains, сообщает CBS News.
"Хаос. Абсолютный хаос", - сказал начальник полиции Белвидера Шейн Вуди.
"Все пытались покинуть заведение через пожарную дверь", - сказал один из свидетелей NBC 5.
1 человек погиб, десятки ранены в результате обрушения крыши театра, когда торнадо пронесся по штату Иллинойс
Один человек погиб и еще 28 получили ранения после обрушения крыши театра в Иллинойсе во время концерта, когда в пятницу на Юг и Средний Запад обрушилась чудовищная штормовая система, включающая смертоносные торнадо.
По сообщениям СМИ, обрушение произошло в театре "Аполло" в Белвидере во время концерта хэви-метал. Белвидер расположен примерно в 70 милях (113 км) к северо-западу от Чикаго.
-
-
-
20:27
Иван Ободов
В 2021 году в США было зарегистрировано самое большое количество смертей от огнестрельного оружия
В общей сложности 48 830 человек погибли от огнестрельного оружия в Соединенных Штатах в 2021 году, что является самым высоким показателем смертности от огнестрельного оружия в стране, согласно опубликованным сегодня данным Института Рокфеллера.
-
20:25
Иван Ободов
Число арестованных по делу о коррупции в Венесуэле увеличилось до 27
За последние несколько часов власти Венесуэлы арестовали двух руководителей нефтяной промышленности за их предполагаемое участие в коррупционной схеме в стратегических секторах, доведя общее число арестованных за эти деяния до 27 человек.
-
-
-
20:23
Иван Ободов
Забаррикадировавшийся во Флориде мужчина тяжело ранен полицией
Мужчина, который сегодня рано утром забаррикадировался в пансионате во Флориде (США), угрожая убить трех человек, включая ребенка, а затем столкнулся с группой полицейских переговорщиков, был застрелен и госпитализирован, сообщили власти.