Садовод-эксперт рассказал, как сорняки помогают определить тип почвы

20:19 2023-04-01

От типа почвы зависит, какие растения на нем будут хорошо расти, а какие не очень. Зная, какая на участке земля, можно принять меры по ее улучшению, если это необходимо.

Сорняки всем мешают, многие думают, что от них один вред. Но не всегда. Полезными они тоже умеют быть.

Например, если травы применять в качестве лекарственных средств или готовить из них удобрение, а также мульчу или даже съедобные салаты.

Другие сорные растения могут очень красиво цвести. Но есть еще одно полезное свойство сорняков: они являются своего рода маркером для определения типа почвы на участке.

О том, что почва очень плодородна, говорит обилие крапивы. Если ее много, значит земля рыхлая, воздушная, питательная.

Если же вы часто встречаете на огороде сытник, мох, кошачью лапку, значит пора задуматься о восстановлении плодородия почвы.

Когда на грядках появляется много хвоща, васильков, подорожника, дикой мяты, лютика, щавеля конского или кислицы, значит на огороде преобладает кислая почва

Если же у вас все зарастает одуванчиком, ромашкой, мокрицей, мать-и-мачехой, бодяком, донником, ослитом полевым, значит почва слабокислая.

Нейтральный грунт можно угадать по обилию чистотела, крапивы, лебеды, пастушьей сумки, цикория.