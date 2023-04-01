Садовод-эксперт рассказал, как сорняки помогают определить тип почвы

Сорняки всем мешают, многие думают, что от них один вред. Но не всегда. Полезными они тоже умеют быть.

Например, если травы применять в качестве лекарственных средств или готовить из них удобрение, а также мульчу или даже съедобные салаты.

Другие сорные растения могут очень красиво цвести. Но есть еще одно полезное свойство сорняков: они являются своего рода маркером для определения типа почвы на участке.

О том, что почва очень плодородна, говорит обилие крапивы. Если ее много, значит земля рыхлая, воздушная, питательная.

Если же вы часто встречаете на огороде сытник, мох, кошачью лапку, значит пора задуматься о восстановлении плодородия почвы.

Когда на грядках появляется много хвоща, васильков, подорожника, дикой мяты, лютика, щавеля конского или кислицы, значит на огороде преобладает кислая почва

Если же у вас все зарастает одуванчиком, ромашкой, мокрицей, мать-и-мачехой, бодяком, донником, ослитом полевым, значит почва слабокислая.

Нейтральный грунт можно угадать по обилию чистотела, крапивы, лебеды, пастушьей сумки, цикория.